(Di giovedì 19 novembre 2020) Ma la voce di bilancio annunciata nella videoconferenza di oggi io lo leggo come un segno tangibile di riconoscimento a abitanti e imprenditori. Un segno con il quale rispondiamo: 'Comprate i vostri ...

LivornoPress : Luminaria, Confcommercio ringrazia il Comune -

Ultime Notizie dalla rete : Luminaria Confcommercio

LivornoToday

Sabato verranno accese le luminarie montate in tutte le frazioni del comune ... comprese amministrazione comunale e Confcommercio Ascom. "Come amministrazione – riferisce il sindaco Franca Filippini – ...Le luminarie saranno attivate sabato 28 novembre. È il primo passo che prepara l’atmosfera natalizia, che sarà poi completata dall’installazione dell’albero in piazza Italia curata da Confcommercio.