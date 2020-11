Luca Argentero e Raffaele Esposito ospiti a Oggi è un altro giorno | due nemici ma papà perfetti Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 19 novembre 2020) Da un programma tv all’è unche si aggiudica, i duedi Doc – Nelle tue mani che stasera con l’ultima puntata arriveranno alla resa dei conti (). Il pubblico è in attesa, anche nel salotto di Serena Bortone glidella settimana non vedono l’ora di seguire stasera l’episodio che chiuderà la stagione. Purtroppo tutto sarà molto breve, solo un episodio per dare poi spazio ad Amadeus. Al di là di questa scelta, piaciuta poco ai telespettatori, Doc è un gran successo, il cast è eccezionale eè un dottor Fanti straordinario. Non è certo da meno...