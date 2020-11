L' SOS del Vernacoliere | abbonatevi

Leggi su panorama

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il celebre mensile satirico è un perfetto distillato di dissacrazione e «mancanza di rispetto» che va oltre Livorno e la battuta volgare, come racconta il suo fondatore-direttore-editore. Che chiama a raccolta i lettori per una battaglia di libertà. «Emergenza Covid: chiudere tutto, ma le gambe no. Conte lasciaci trombà, è rimasta l'urtima libertà». Ecco il grido disperato dalla prima pagina de Il. Mario Cardinali, 83 anni, è da 40 anni direttore-editore, deus ex machina del mitico mensile di satira, umorismo «e mancanza di rispetto» in vernacolo livornese. Dissacrante, provocatorio, cattiverrimo. Le sue micidiali prime pagine, mai politically correct, hanno fatto storia. E per alcune ha subìto paradossali processi: «A metà anni Ottanta scrissi che lo Stato tassava anche la "topa", l'ultimo bene degli italiani. Fui denunciato per oscenità. Dovetti ...