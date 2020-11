Lotta all’agropirateria, #NoFakeFood per difendere il Made in Italy (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Rilanciare i temi della qualità, della salubrità e della sostenibilità delle produzioni italiane insieme alla campagna #NoFakeFood: questo l’obiettivo della web conference “#NoFakeFood. Stop agropirateria: difesa del Made in Italy e del patrimonio agroalimentare da contraffazioni e Italian sounding”, promossa da Fondazione UniVerde, ASACERT – Assessment & Certification, Coldiretti con il patrocinio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con la partnership di Parmigiano Reggiano e Campagna Amica. Media Partners: Askanews, Italpress, Radio Radicale, TeleAmbiente, Influgramer, SOS Terra Onlus. L’appuntamento si svolge in vista della V Settimana della Cucina Italiana nel Mondo(23-29 novembre). “La campagna ha l’obiettivo di combattere l’agropirateria, io ho avuto l’onore da ministro ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Rilanciare i temi della qualità, della salubrità e della sostenibilità delle produzioni italiane insieme alla campagna: questo l’obiettivo della web conference “. Stop agropirateria: difesa deline del patrimonio agroalimentare da contraffazioni e Italian sounding”, promossa da Fondazione UniVerde, ASACERT – Assessment & Certification, Coldiretti con il patrocinio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con la partnership di Parmigiano Reggiano e Campagna Amica. Media Partners: Askanews, Italpress, Radio Radicale, TeleAmbiente, Influgramer, SOS Terra Onlus. L’appuntamento si svolge in vista della V Settimana della Cucina Italiana nel Mondo(23-29 novembre). “La campagna ha l’obiettivo di combattere l’agropirateria, io ho avuto l’onore da ministro ...

