Loredana Bertè, il vinile “Fiabe – Anima Vai” fuori il 20 novembre (Di giovedì 19 novembre 2020) Esce il 20 novembre per Nar International, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che si terrà il 25 novembre, il vinile “Fiabe / Anima Vai” di Loredana Bertè. Si tratta di una ristampa in versione inedita da collezione: 45 giri colorato Limited Edition (solo 1.000 copie) con cartolina personalizzata “Basta violenza sulle donne“. Dichiara Loredana Bertè: Bisogna denunciare e chiedere aiuto subito, al primo schiaffo. Da quando c’è il Covid è ancora più pericoloso per le donne. Le strade sono semideserte e spesso le donne sono costrette in casa con uomini violenti, tutto il tempo, senza via di scampo. Ripeto: bisogna denunciare e chiedere aiuto. Vi lascio un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Esce il 20per Nar International, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che si terrà il 25, ildi. Si tratta di una ristampa in versione inedita da collezione: 45 giri colorato Limited Edition (solo 1.000 copie) con cartolina personalizzata “Basta violenza sulle donne“. Dichiara: Bisogna denunciare e chiedere aiuto subito, al primo schiaffo. Da quando c’è il Covid è ancora più pericoloso per le donne. Le strade sono semideserte e spesso le donne sono costrette in casa con uomini violenti, tutto il tempo, senza via di scampo. Ripeto: bisogna denunciare e chiedere aiuto. Vi lascio un ...

CayaJuve69 : RT @CayaJuve69: Buongiorno anche a te, e poi nasce il sole, mi accorgo che vesto male, ma ho sempre addosso un po' di te (Loredana Bertè)… - WondernetMag : Esce il 20 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”… - SanremoAncheNoi : RT @RadioWebItalia: Il 25 novembre esce, il vinile “Fiabe / Anima vai” di Loredana Bertè via @@RadioWebItalia - RadioWebItalia : Il 25 novembre esce, il vinile “Fiabe / Anima vai” di Loredana Bertè via @@RadioWebItalia - SpettacoliNEWS : @LoredanaBerte: in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, esce… -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Bertè Loredana Bertè: il vinile "FIABE / ANIMA VAI" Teatri Online