L'Oms: come c'è stato il Ramadan virtuale lo stesso sarà per il Natale (Di giovedì 19 novembre 2020) Quello che sta per arrivare, ha continuato, "sarà un Natale diverso, ma questo non vuol dire che non sarà felice. come nel Ramadan: le comunità" musulmane "hanno trovato modo di non assembrarsi, ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 novembre 2020) Quello che sta per arrivare, ha continuato, "undiverso, ma questo non vuol dire che nonfelice.nel: le comunità" musulmane "hanno trovato modo di non assembrarsi, ...

fabiobellentani : RT @globalistIT: - globalistIT : - piercapponi2 : @Adnkronos E anche 'sta volta, come a marzo, c'hanno messi in lockdown proprio quando il picco era già stato raggiu… - palermomaniait : Coronavirus, Oms: ''Sarà un Natale diverso, come Ramadan virtuale'' - - _StoraceAlfredo : @micia274 @965_mauro @lucadotto @repubblica Infatti, non agli altri paesi: all'OMS che ha ripetuto come un pappagal… -