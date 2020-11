Lombardia, le storie di chi “è in coda” per il vaccino antinfluenzale: “Ho 76 anni, mio marito 71 e un polmone ridotto. Per noi ancora niente dosi” (Di giovedì 19 novembre 2020) “Ho 68 anni, sono stata operata già due volte per carcinoma mammario. Tutti i miei controlli semestrali erano già fissati per metà novembre e io volevo essere vaccinata prima di recarmi in ospedale. Mi sembrava corretto cercare di proteggermi un po’, ma sono sconcertata perché non ho ancora ricevuto l’antinfluenzale”. Sconcerto, frustrazione, rabbia. E paura di non riuscire a fare il vaccino in tempi ragionevoli, prima che l’influenza arrivi e aggiunga i suoi effetti a quelli della pandemia di Covid. Sono i sentimenti che emergono dalle oltre 60 email ricevute dal Pd Milano Metropolitana negli ultimi tre giorni. Prima che dalla stessa Ats arrivasse l’ammissione che “tutta la filiera distributiva del vaccino presenta disponibilità ridottissime” e non è dato sapere “quando vi potranno essere ulteriori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) “Ho 68, sono stata operata già due volte per carcinoma mammario. Tutti i miei controlli semestrali erano già fissati per metà novembre e io volevo essere vaccinata prima di recarmi in ospedale. Mi sembrava corretto cercare di proteggermi un po’, ma sono sconcertata perché non horicevuto l’”. Sconcerto, frustrazione, rabbia. E paura di non riuscire a fare ilin tempi ragionevoli, prima che l’influenza arrivi e aggiunga i suoi effetti a quelli della pandemia di Covid. Sono i sentimenti che emergono dalle oltre 60 email ricevute dal Pd Milano Metropolitana negli ultimi tre giorni. Prima che dalla stessa Ats arrivasse l’ammissione che “tutta la filiera distributiva delpresenta disponibilità ridottissime” e non è dato sapere “quando vi potranno essere ulteriori ...

clikservernet : Lombardia, le storie di chi “è in coda” per il vaccino antinfluenzale: “Ho 76 anni, mio marito 71 e un polmone rido… - Noovyis : (Lombardia, le storie di chi “è in coda” per il vaccino antinfluenzale: “Ho 76 anni, mio marito 71 e un polmone rid… - deltavictor75 : Storie di successo dalla regione Lombardia. Moncler chiede indietro i soldi donati per costruire l'astronave di Be… - silvi_72 : RT @SilviaRoggiani: Oggi, sulla pagina Facebook del @PdMilano diamo voce alle storie dei cittadini alle prese con le difficoltà nel reperir… - mauridischino : RT @TV2000it: Covid/ Storie di resistenza dalla Lombardia @mauridischino -