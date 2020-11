Locatelli come Pirlo, anzi meglio: densità e qualità da top mondiale (Di giovedì 19 novembre 2020) Fase difensiva, qualità, visione e lancio: Locatelli è diventato un calciatore completo. Con un interrogativo: Locatelli è già il nuovo Pirlo? Locatelli meglio di Pirlo? Forse no, ma Manuel Locatelli è l’antropomorfizzazione dell’evoluzione del gioco del calcio: strutturato fisicamente con i suoi 185 centimetri, una capacità difensiva che necessita di un upgrade ma che non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 19 novembre 2020) Fase difensiva,, visione e lancio:è diventato un calciatore completo. Con un interrogativo:è già il nuovodi? Forse no, ma Manuelè l’antropomorfizzazione dell’evoluzione del gioco del calcio: strutturato fisicamente con i suoi 185 centimetri, una capacità difensiva che necessita di un upgrade ma che non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

thejoshuatree77 : I detrattori di #locatelli , quelli convinti che sia un cesso come centrocampista, non hanno mai giocato a pallone.… - MatteoL05168993 : @masolinismo Io vado bene lo stesso come M. Locatelli? Almeno non sono gobbo come Manuel - guglielmo1950 : @RobertoRenga Non capirò mai... 35/40 mln per Locatelli no...e serviva come il pane... 60 mln per Chiesa si.... #parstoci - steferrari85 : @miladilivorno @juventusfc @paulpogba Locatelli sta facendo molto bene e mi piacerebbe sicuramente vederlo alla Juv… - Livia_DiGioia : RT @Alenize82: Il discorso su #Locatelli (in evidente crescita) credo sia molto semplice Il #Milan di #Montolivo #Poli #DeJong e #Kucka av… -