Lo sterilizzatore che ti ricarica lo smartphone

(Di giovedì 19 novembre 2020) Abbiamo scoperto in questi mesi quanto siano utili gli sterilizzatori, arrivati in massa sul mercato con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria che continua a imperversare in tutto il mondo. Tutti promettono una grande efficacia, come fa anche Mundus Pro, che assicura di eliminare il 99,99% di virus e batteri in un ciclo di 8 minuti, con test effettuati sul campo dai due laboratori indipendenti Gmicro e Intertek. Al centro del processo c’è una tecnologia che sfrutta un mix di lampade e led Uv-C ad alta potenza con frequenze di emissione studiate per massimizzare l’effetto germicida su un vasto numero di patogeni. A completare il quadro è la superficie catalitica in biossido di titanio, che potenzia significativamente l’effetto igienizzante. Ideato da Eggtronic, startup con quartier generale a Modena, produzione a Shenzhen, in Cina, e uffici a San Francisco e Minneapolis, lo ...