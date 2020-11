Lo sfogo social contro il colpo di mano in Michigan infiamma la rete (Di giovedì 19 novembre 2020) Sta facendo impazzire la rete negli Stati Uniti lo sfogo social in Michigan di Ben Staebler, un imprenditore da sempre attento ai temi sociali e al razzismo sistemico, contro il tentativo dei membri repubblicani della Contea di Wayne di bloccare la certificazione del voto e aprire le porte a un ribaltone del voto nello Stato a favore di Trump. Un tentativo naufragato dopo tre ore per le pressioni degli abitanti della contea che hanno protestato contro il colpo di mano tentato dai due repubblicani che volevano cancellare i voti di Detroit, città con l’80 per cento della popolazione di colore e che ha votato 94% per Joe Biden, pur ammettendo che non c’erano stati brogli. LEGGI ANCHE > Elezioni Usa, Trump licenzia l’autore del report ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 19 novembre 2020) Sta facendo impazzire lanegli Stati Uniti loindi Ben Staebler, un imprenditore da sempre attento ai temii e al razzismo sistemico,il tentativo dei membri repubblicani della Contea di Wayne di bloccare la certificazione del voto e aprire le porte a un ribaltone del voto nello Stato a favore di Trump. Un tentativo naufragato dopo tre ore per le pressioni degli abitanti della contea che hanno protestatoilditentato dai due repubblicani che volevano cancellare i voti di Detroit, città con l’80 per cento della popolazione di colore e che ha votato 94% per Joe Biden, pur ammettendo che non c’erano stati brogli. LEGGI ANCHE > Elezioni Usa, Trump licenzia l’autore del report ...

ignaziocorrao : Voglio esprimere la mia massima solidarietà al sindaco di #Caltanissetta Roberto Gambino, vittima ancora una volta… - giornalettismo : Lo sfogo social contro i repubblicani in #Michigan diventa virale #elezioniUsa2020 #MichiganElection #Detroit - hazzassmile : ad oggi ho tanti sentimenti contrastanti nei confronti di questo social. Da una parte è una valvola di sfogo, dall'… - sea_star_red : Twitter non è un posto di merda,ci sono i pro e i contro, come in tutte le cose..però è un social dove puoi denunc… - classibalterne : @LaBombetta76 @P_Napolitano_ @Agenzia_Ansa No no sono ansioso di leggere LO SFOGO DELL’ANESTESISTA o magari L’APPEL… -

Ultime Notizie dalla rete : sfogo social Sfogo social in Michigan, il video dell'elettore contro i repubblicani Giornalettismo Dopo la diffida di CoorDown, ecco anche lo sfogo di Roberto Alessi contro le parole offensive di Selvaggia Roma al Gf Vip

Dopo la diffida di CoorDown, ecco anche lo sfogo di Roberto Alessi contro le parole offensive di Selvaggia Roma al Gf Vip ...

Gerry Scotti, sfogo doloroso dopo il Covid: “Sono diventato verde”

Gerry Scotti racconta il dramma del Covid: "Ho sudato freddo" Sono momenti davvero brutti quelli passati da Gerry Scotti durante il coronavirus, da cui è ...

Dopo la diffida di CoorDown, ecco anche lo sfogo di Roberto Alessi contro le parole offensive di Selvaggia Roma al Gf Vip ...Gerry Scotti racconta il dramma del Covid: "Ho sudato freddo" Sono momenti davvero brutti quelli passati da Gerry Scotti durante il coronavirus, da cui è ...