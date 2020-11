LIVE Judo | Europei 2020 in DIRETTA | Manuel Lombardo squalificato | attesa per Odette Giuffrida

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.31 Non è iniziato bene il cammino dell’Italia in questi. Pesa la prematura eliminazione di, che ha pagato l’inattività di un anno. Ora dovremo aggrapparci adper arpionare una medaglia. 10.30 Il prossimo italiano sul tatami sarà Angelo Pantano, opposto al non irresistibile greco Christos Ploumpis. 10.28 Gerchev piazza un ippon a 16? dal termine. Il bulgaro ha dominato. Termina qui l’avventura di Biagio D’Angelo nei -60 kg. 10.26 Un minuto al termine, D’Angelo deve inventarsi qualcosa. 10.25 Wazari di Gerchev, ora si fa dura per D’Angelo. 10.24 Viene inflitto uno shido a D’Angelo. 10.24 Sempre 0-0 tra D’Angelo e Gerchev dopo 1’15”. 10.21 Inizia la sfida di Biagio D’Angelo. 10.15 ...