L’Isola dei Famosi, le indiscrezioni sulla nuova edizione (Di giovedì 19 novembre 2020) L’Isola dei Famosi sta per tornare in tv. Dopo una lunga interruzione il reality show dovrebbe tornare in onda su canale cinque la prossima primavera. Inizialmente il debutto della quindicesima edizione era stato programmato per inizio 2021 ma a seguito del prolungamento del GF Vip è stato rimandato di qualche mese. Non c’è ancora nessuna L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 19 novembre 2020)deista per tornare in tv. Dopo una lunga interruzione il reality show dovrebbe tornare in onda su canale cinque la prossima primavera. Inizialmente il debutto della quindicesimaera stato programmato per inizio 2021 ma a seguito del prolungamento del GF Vip è stato rimandato di qualche mese. Non c’è ancora nessuna L'articolo proviene da Leggilo.org.

DirettoreAgOGGi : Sicilia sul filo del rasoio per la tenuta delle Terapie intensive: l’Agenas certifica che la soglia critica del 30… - SARwatchMED : RT @Intersos: A #Lesbo dopo l'incendio del campo di Moria le condizioni dei migranti sono sempre più inaccettabili. Il diario su @tpi di M… - Ricochet6It : @laperlaneranera Chi crede che tutto avvenga a caso, vive in un isola felice oppure accetta una parte del racconto.… - 1987Luciac : Grazie a #giornalettismo per aver smentito la partecipazione di #CanYaman all'isola dei famosi!Pur di vendere qual… - 6harvest_ny : RT @MinervaMcGrani1: Rimpiango l’isola dei famosi...?? #psicopandemia #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Telecom, arriva la connessione ovunque. Gubitosi: «Firmato accordo con Eutelsat» Il Sole 24 ORE