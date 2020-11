L'infettivologo Bassetti: 'Apriamo ai medici stranieri e magari verranno quelli di basso livello...' (Di giovedì 19 novembre 2020) Parole a largo raggio con qualche affermazione che farà discutere: "Abbiamo sbagliato anche a contare i morti. Abbiamo contato in modo diverso rispetto al resto d'Europa". Sono le parole di Matteo ... Leggi su globalist (Di giovedì 19 novembre 2020) Parole a largo raggio con qualche affermazione che farà discutere: "Abbiamo sbagliato anche a contare i morti. Abbiamo contato in modo diverso rispetto al resto d'Europa". Sono le parole di Matteo ...

matteosalvinimi : L'INFETTIVOLOGO BASSETTI: 'C'È CHI MI VEDE COME IL DIAVOLO, COSTRETTO A FARMI DA PARTE'. #vociitaliane - AnnalisaChirico : 'Mi definisco un liberale. @matteosalvinimi dice cose di buon senso. Con Zingaretti non ci vado proprio d’accordo’,… - Gio53272615 : RT @Adnkronos: #Coronavirus: infettivologo Bassetti, 'Italia ha sbagliato conteggio morti' - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Coronavirus: infettivologo Bassetti, 'Italia ha sbagliato conteggio morti' - ballarmino : RT @RepubblicaTv: Bassetti: 'Abbiamo sbagliato: anche chi aveva un infarto è stato registrato come decesso da Covid': Ospite di L'aria che… -