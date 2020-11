L’individualismo | un boomerang che si ritorce contro di noi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 novembre 2020) di Silvana Lautieri “Unus homo, nullus homo“ ed ancora “nessun uomo è un’isola, completo in sé stesso, ogni uomo è una parte del tutto“ ( J. Donne) : è da queste considerazioni che siamo portati a riflettere sul paradigma individualistico che attraversa l’Occidente. Un paradigma che indica come a motivare le scelte non siano i valori di giustizia, di equità o solidarietà quanto”… l’interesse soggettivo o, in termini più radicali, l’egoismo individuale… ”( G. Piana ). E’ quanto accade nella contemporaneità , una contemporaneità che sembra aver dimenticato i meriti iniziali di un movimento che, invece ,nella modernità promuoveva i diritti umani , la dignità di ogni soggetto, la nascita della democrazia. Soprattutto è stata disattesa la premessa fondamentale che vuole l’individualità sinergicamente collegata alla relazionalità . Ogni crescita, infatti, non può avvenire senza “ l’altro da ...