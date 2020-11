L’incantato mondo del Giardino dei Tarocchi tra arte, natura e spiritualità (Di giovedì 19 novembre 2020) ViaggiAmo ci riporta oggi nella magnifica Toscana, alla riscoperta di un mondo magico e da sogno, capace di farci tornare bambini. Parliamo del Giardino dei Tarocchi, realizzato da un’idea della scultrice Niki de Saint Phalle. Collaborando, come vedremo, con un’équipe di nomi famosi dell’arte contemporanea, l’artista diede vita al suo sogno di sempre. Il Giardino dei Tarocchi: l’ispirazione dell’artista Nel cuore della Toscana c’è un posto incredibile che dovete assolutamente visitare. A prima vista potrebbe sembrare il Parc Guell di Barcellona, ma questo incantevole parco si trova nel cuore della Maremma, nel comune di Capalbio, in provincia di Grosseto. Ad ispirare la scultrice non è stato soltanto il famosissimo parco spagnolo. Fondamentale è stata anche la visita al Sacro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) ViaggiAmo ci riporta oggi nella magnifica Toscana, alla riscoperta di unmagico e da sogno, capace di farci tornare bambini. Parliamo deldei, realizzato da un’idea della scultrice Niki de Saint Phalle. Collaborando, come vedremo, con un’équipe di nomi famosi dell’contemporanea, l’artista diede vita al suo sogno di sempre. Ildei: l’ispirazione dell’artista Nel cuore della Toscana c’è un posto incredibile che dovete assolutamente visitare. A prima vista potrebbe sembrare il Parc Guell di Barcellona, ma questo incantevole parco si trova nel cuore della Maremma, nel comune di Capalbio, in provincia di Grosseto. Ad ispirare la scultrice non è stato soltanto il famosissimo parco spagnolo. Fondamentale è stata anche la visita al Sacro ...

