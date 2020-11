Liguria, per Toti l’accusa di privatizzare la sanità è “offensiva”. Ma intanto mette a gara 53 posti letto dell’ospedale di Rapallo (Di giovedì 19 novembre 2020) “Non useremo la pandemia per trasformazioni spurie di vocazioni ospedaliere e riordino di reparti. Forse ci sarà bisogno di cambiamenti importanti nella sanità, ma non certo sulla base di trucchetti fatti in questo momento drammatico. Questo credo che sia sotto la soglia del sospetto, è offensivo”. Parole pronunciate da Giovanni Toti al termine del Consiglio regionale straordinario dello scorso 13 novembre, tutto dedicato all’emergenza Covid. Una strana excusatio non petita, racconta chi c’era, apparentemente estranea al dibattito in corso. Ma in realtà del tutto spiegabile, se si pensa che appena tre giorni prima – in uno dei primi atti della nuova legislatura – la giunta Toti-bis dava compatta il nullaosta a smantellare un altro pezzo di sanità pubblica ligure. Parliamo della delibera 912 del 10 novembre che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) “Non useremo la pandemia per trasformazioni spurie di vocazioni ospedaliere e riordino di reparti. Forse ci sarà bisogno di cambiamenti importanti nella, ma non certo sulla base di trucchetti fatti in questo momento drammatico. Questo credo che sia sotto la soglia del sospetto, è offensivo”. Parole pronunciate da Giovannial termine del Consiglio regionale straordinario dello scorso 13 novembre, tutto dedicato all’emergenza Covid. Una strana excusatio non petita, racconta chi c’era, apparentemente estranea al dibattito in corso. Ma in realtà del tutto spiegabile, se si pensa che appena tre giorni prima – in uno dei primi atti della nuova legislatura – la giunta-bis dava compatta il nullaosta a smantellare un altro pezzo dipubblica ligure. Parliamo della delibera 912 del 10 novembre che ...

