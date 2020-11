“L’hanno trovata morta” Gilda non rientra dalla passeggiata | era lì | senza vita

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 19 novembre 2020) Non si è conclusa bene la vicenda della donna di 94 anni di Pedavena, provincia di Belluno, di cui si erano perse le tracce martedì 17 novembre. La donna,Tonet, era uscita a fare unae non era piùta,avvertire nessuno. E così sono iniziate le ricerche condotte da squadre permanenti dei vigili del fuoco, volontari dei pompieri e personale del soccorso alpino. Le ricerche sono durate diverse ore e alla fine il corpo della donna è stato ritrovato ieri. Niente da fare per la 94enne il cui corpo è stato ritrovato in una zona di fitto bosco, in un dirupo, a 20 metri di profondità rispetto al sentiero “Venezia Secca”. Ad individuare il cadavere è stato il Nucleo cinofilo dei vigili del fuoco. Immediatamente sono state fatte le verifiche del caso per accertarsi se la donna fosse ancora in ...