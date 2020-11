L’ex marito di Naya Rivera denuncia i gestori del lago Piru, racconto shock degli ultimi minuti di vita dell’attrice (Di giovedì 19 novembre 2020) A poco più di quattro mesi dalla morte di Naya Rivera, L’ex marito dell’attrice ha deciso di sporgere denuncia contro la contea di Ventura. Secondo quanto riportato da Deadline, Ryan Dorsey e il business manager di Naya Rivera hanno concordato di agire per conto del piccolo Josey, accusando le autorità della contea, lo United Water Conservation District e il Parks and Recreation Management di non aver predisposto avvisi adeguati ai bagnanti circa la pericolosità del lago Piru. Agli attracchi delle barche al lago Piru Naya ha noleggiato un pontone – una barca, si è poi scoperto, non dotata di una scaletta alla quale si potesse accedere in sicurezza, né di una corda ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) A poco più di quattro mesi dalla morte diha deciso di sporgerecontro la contea di Ventura. Secondo quanto riportato da Deadline, Ryan Dorsey e il business manager dihanno concordato di agire per conto del piccolo Josey, accusando le autorità della contea, lo United Water Conservation District e il Parks and Recreation Management di non aver predisposto avvisi adeguati ai bagnanti circa la pericolosità del. Agli attracchi delle barche alha noleggiato un pontone – una barca, si è poi scoperto, non dotata di una scaletta alla quale si potesse accedere in sicurezza, né di una corda ...

