L'ex amica di Ivanka Trump: "Snob e prepotente. Una volta disse 'perché mi consigli un libro sui poveri?'"

"Ivanka? Snob e prepotente": parola di Lysandra Ohrstrom, reporter americana ed ex amica della figlia di Donald Trump. Sulle pagine dell'edizione americana di Vanity Fair, la donna descrive Ivanka come ossessionata dal suo status e abituata a usare le compagne di classe per violare le regole della scuola, mentre era impegnata a proiettare su se stessa l'immagine di una giovane donna raffinata. "Aveva il radar di Trump per lo status, i soldi e il potere e l'istinto del padre per fare scarica barile e salvarsi", dichiara la vecchia compagna di scuola della figlia del presidente. Secondo l'ex amica, quando a vent'anni consigliò a Ivanka di leggere il libro premio Pulitzer Empire Falls, la risposta fu:

