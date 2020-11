Leonardo Da Vinci | “il Salvator Mundi venduto per 450 milioni è falso | ecco dove si trova l’originale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) È lui o non è lui? Ildidapotrebbe essere un. Ne è certa Annalisa Di Maria. La studiosa d’arte del Centro per l’Unesco di Firenze ha annunciato di aver rintracciato in una collezione privata a Lun disegno a sanguigna (una tecnica graficasi usa l’ematite e le linee tracciate risultano rossastre ndr)è raffigurato il Cristo frontale con mano destra sollevata a mezzo busto. Per Di Maria il tratto, la mano, la dinamicità dell’opera, appartengono al genio del Rinascimento. La scoperta è ancora da confermare ma presto, come spiega la Di Maria in una intervista su La Stampa, lo studio di ricerca (di oltre 60 pagine) sarà presentato in una conferenza a Firenze non appena finirà l’emergenza Covid. A questo ...