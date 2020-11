Lega Serie B, approvate le linee guida per la commercializzazione dei diritti tv (Di giovedì 19 novembre 2020) La Lega Serie B, riunitasi in assemblea quest’oggi, ha approvato le linee guide per la commercializzazione dei diritti tv 2021-2024 Assemblea di Lega Serie B in videoconferenza. Tutte le società presenti. In apertura il presidente Balata ha illustrato gli aggiornamenti sulle procedure e protocolli in caso di positività Covid rappresentati in Consiglio federale. Proprio l’organo della Figc ha confermato la conformità ai principi generali dei regolamenti approvati dalle leghe e, inoltre, ha comunicato l’elenco di laboratori disponibili a cui eventualmente rivolgersi per adempiere alle prescrizioni di contrasto al Covid in occasione delle gare ed anche in caso di emergenza nelle ore immediatamente precedenti alla gara. L’assemblea ha anche deciso che non vi siano ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) LaB, riunitasi in assemblea quest’oggi, ha approvato leguide per ladeitv 2021-2024 Assemblea diB in videoconferenza. Tutte le società presenti. In apertura il presidente Balata ha illustrato gli aggiornamenti sulle procedure e protocolli in caso di positività Covid rappresentati in Consiglio federale. Proprio l’organo della Figc ha confermato la conformità ai principi generali dei regolamenti approvati dalle leghe e, inoltre, ha comunicato l’elenco di laboratori disponibili a cui eventualmente rivolgersi per adempiere alle prescrizioni di contrasto al Covid in occasione delle gare ed anche in caso di emergenza nelle ore immediatamente precedenti alla gara. L’assemblea ha anche deciso che non vi siano ...

