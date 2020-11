Lega serie A, arrivano i fondi, accordo da 1,7 miliardi di euro (Di giovedì 19 novembre 2020) La Lega serie A, riunita in un hotel romano, ha accettato con voto unanime l'offerta del consorzio di fondi di investimento CVC-Advent-Fsi, che entra così con il 10 per cento nella media company creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi. arrivano così nelle casse della serie A 1,7 miliardi di euro. Adesso serviranno un paio di mesi per stendere i contratti e si pensa di poter arrivare al closing nel nuovo anno, durante il quale si dovrà procedere alla vendita dei diritti tv della serie A per il triennio 2021-2024.Delibera arrivata all'unanimità il che dà un peso rilevante a questa decisione. I fondi aiuterebbero nella cessione dei diritti a una pluralità di piattaforme rafforzando il brand del campionato. E` questo il ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 19 novembre 2020) LaA, riunita in un hotel romano, ha accettato con voto unanime l'offerta del consorzio didi investimento CVC-Advent-Fsi, che entra così con il 10 per cento nella media company creata per gestire e commercializzare i diritti televisivi.così nelle casse dellaA 1,7di. Adesso serviranno un paio di mesi per stendere i contratti e si pensa di poter arrivare al closing nel nuovo anno, durante il quale si dovrà procedere alla vendita dei diritti tv dellaA per il triennio 2021-2024.Delibera arrivata all'unanimità il che dà un peso rilevante a questa decisione. Iaiuterebbero nella cessione dei diritti a una pluralità di piattaforme rafforzando il brand del campionato. E` questo il ...

