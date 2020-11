Lega protesta contro Gino Strada al sit-in dei sindaci calabresi | ma gli altri si dissociano E i cartelli contro Emergency vengono rimossi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) “un motivo in più per sbarcare in Calabria” è lo slogan apparso su alcuniapparsi durante il sit in di un gruppo di didavanti a Montecitorio, perrele condizioni della sanità regionale . Lail fondatore diera stata organizzata dallama no ha riscosso molto sostegno daglipartecipanti alla manifestazione. Diversiinfatti hanno esplicitamente preso le distanze dallo slogan e dopo alcuni minuti isono statiL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.