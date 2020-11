(Di giovedì 19 novembre 2020) "Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza". Sono i famosi versi delXXVI dell'Inferno della "Divina Commedia diAlighieri, che sono stati recitati dal ...

GazzettaSalerno : LECTIO MAGISTRALIS DEL PROFESSOR ANIELLO DI MAURO SUL CANTO DI ULISSE DI DANTE A “LA CONGREGA LETTERARIA” - Nicola_Bressi : @Alex_Camerini Macché 'lectio magistralis', Alex. Una chiacchierata, mescolando pensieri con un buon bicchier di vino. - Alex_Camerini : @Nicola_Bressi Nicola, poterla avere per una lectio magistralis, organizzata in mezzo al bosco, sarebbe fantastico. - vPone : RT @piccherroll: 'Fare schifo: una lectio magistralis di @repubblica' - muccy : RT @piccherroll: 'Fare schifo: una lectio magistralis di @repubblica' -

Ultime Notizie dalla rete : LECTIO MAGISTRALIS

Gazzetta di Salerno

“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”. Sono i famosi versi del Canto XXVI dell’Inferno della “Divina Commedia di Dante Alighieri, che sono stati recitati dal profess ...Ieri l’apoteosi. Su una pista infida al limite del praticabile, che forse non si era mai vista nel campionato delle monoposto più veloci del mondo, si è andato a prendere la sua settima corona iridata ...