(Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo un'inchiesta delle forze armatei soldaticommesso gli omicidi come una prova di forza, imposta dai superiori ai più giovani

ilpost : Le truppe speciali australiane avrebbero ucciso 39 civili afghani tra il 2009 e il 2013 - euronewsit : Il Governo si prepara ad esaminare il rapporto sui pquanto commesso dalle proprie truppe in Afghanistan: dalle anti… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Australia, rapporto choc accusa le Forze speciali di crimini di guerra Il Go… - Desituanza : @granderex @AlanFord73 Bravo, quindi sono libero di fare quello che voglio senza bisogno di truppe speciali o ister… - 16_malcolm : RT @ItalianPolitics: Sempre per saperlo sulla #Libia, è da venerdì scorso che ben 2 aerei militari turchi pieni zeppi di agenti d'intellige… -

Ultime Notizie dalla rete : truppe speciali

Il Post

Secondo un'inchiesta delle forze armate australiane i soldati avrebbero commesso gli omicidi come una prova di forza, imposta dai superiori ai più giovani ...In Australia parte l’indagine sulle forze speciali. Secondo alcune indiscrezioni ... Così dopo il generale ha cercato di riparare i danni delle truppe australiane in Afghanistan.