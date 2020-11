Le terapie intensive hanno superato la soglia critica in 17 regioni a causa del Covid-19 (Di giovedì 19 novembre 2020) (foto: Alfonso Di Vincenzo/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images)Secondo l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas), 17 regioni italiane su 20 hanno superato la soglia critica di malati di Covid-19 in terapia intensiva, fissata al 30%: la media nel Paese, invece, attualmente è intorno al 43%. Una settimana fa, stando a quanto riportato dal governo, le regioni oltre questo limite erano solo 10. Rispetto alla situazione nei singoli territori, in testa, si trovano Lombardia (64%), Piemonte (61%), Provincia Autonoma di Bolzano (57%), Umbria (55%), Liguria (53%), seguite da Toscana (47%), Valle d’Aosta (46%), Puglia (41%), Provincia Autonoma di Trento (39%), Sardegna (37%), Abruzzo (37%), Emilia-Romagna (35%), Calabria (34%, rispetto al 13% del 10 novembre), ... Leggi su wired (Di giovedì 19 novembre 2020) (foto: Alfonso Di Vincenzo/KONTROLAB/LightRocket via Getty Images)Secondo l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas), 17italiane su 20ladi malati di-19 in terapia intensiva, fissata al 30%: la media nel Paese, invece, attualmente è intorno al 43%. Una settimana fa, stando a quanto riportato dal governo, leoltre questo limite erano solo 10. Rispetto alla situazione nei singoli territori, in testa, si trovano Lombardia (64%), Piemonte (61%), Provincia Autonoma di Bolzano (57%), Umbria (55%), Liguria (53%), seguite da Toscana (47%), Valle d’Aosta (46%), Puglia (41%), Provincia Autonoma di Trento (39%), Sardegna (37%), Abruzzo (37%), Emilia-Romagna (35%), Calabria (34%, rispetto al 13% del 10 novembre), ...

