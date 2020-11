"Le taglie grandi? Orribili". Catena di abbigliamento taiwanese accusata di fat shaming (Di giovedì 19 novembre 2020) Un cliente ha pubblicato sui social la foto della tabella delle taglie appesa in negozio. La società, accusata di fat shaming, è stata costretta a scusarsi Il fatto è stato denunciato da un cliente che ha pubblicato sui social l'immagine della tabella delle taglie per le donne esposta in un punto vendita Leggi su it.mashable (Di giovedì 19 novembre 2020) Un cliente ha pubblicato sui social la foto della tabella delleappesa in negozio. La società,di fat, è stata costretta a scusarsi Il fatto è stato denunciato da un cliente che ha pubblicato sui social l'immagine della tabella delleper le donne esposta in un punto vendita

theNiceenby : Sembrano grandi come taglie ma hey, non faccio io le regole - accessovietatoo : non io che amo le magliette 4 taglie più grandi di me della harley Davidson ???????? - nouv84 : Ma tutti questi vestiti di 14 taglie più grandi #xf2020 - ghastghastghas : Finalmente è arrivata la collezione #DragonBall di @pullandbear. Anche in tempi brevi (7 giorni lav.) Ottima quali… - zazoomblog : Le taglie grandi? Orribili. Catena di abbigliamento taiwanese accusata di fat shaming - #taglie #grandi? #Orribili.… -

Ultime Notizie dalla rete : taglie grandi Le taglie grandi? Orribili Catena di abbigliamento taiwanese accusata di fat shaming Zazoom Blog Baby Yoda è il protagonista di due (brutti) maglioni natalizi

Il piccolo Baby Yoda di Star Wars: The Mandalorian è il protagonista di due (brutti) maglioni natalizi, pronti ad allietare questo Natale.

Tv: i film da vedere martedì sera, 17 novembre

Prima serata . Cine34. Seconda serata con Carlo Verdone sulla rete Mediaset imperniata sul cinema italiano: "Bianco rosso e Verdone" la commedia in onda alle 21. Si narrano le esi ...

Il piccolo Baby Yoda di Star Wars: The Mandalorian è il protagonista di due (brutti) maglioni natalizi, pronti ad allietare questo Natale.Prima serata . Cine34. Seconda serata con Carlo Verdone sulla rete Mediaset imperniata sul cinema italiano: "Bianco rosso e Verdone" la commedia in onda alle 21. Si narrano le esi ...