Le incredibili esternazioni di Bruno Vespa sui “meriti sociali” del fascismo

Leggi su freeskipper

(Di giovedì 19 novembre 2020) di Domenico Stimolo. Così si legge sul twitter pubblicato dalla trasmissione Agorà di Rai tre: “Nel libro racconto gli anni del consenso: Mussolini ha avuto un consenso enorme, all’estero e anche in Italia, per le sue opere sociali. Ha creato i contratti nazionali, l’Inps, la settimana di 40 ore”. Testualmente enunciato dal giornalista, come