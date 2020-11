“Le donne sono troppo emotive per prendere decisioni”, la frase shock del docente (Di giovedì 19 novembre 2020) Il professor Donato Mitola, dell’università di Bari, è stato sospeso dal suo incarico. Durante una lezione di bioetica e filosofia morale ha sostenuto che “le donne sono influenzate dalla loro emotività al momento di prendere la giusta decisione”. “Le donne sono emotivamente più sensibili degli uomini e il loro processo decisionale è condizionato, anche se L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) Il professor Donato Mitola, dell’università di Bari, è stato sospeso dal suo incarico. Durante una lezione di bioetica e filosofia morale ha sostenuto che “leinfluenzate dalla loro emotività al momento dila giusta decisione”. “Leemotivamente più sensibili degli uomini e il loro processo decisionale è condizionato, anche se L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

TizianaFerrario : #Mussolini non ha fatto una sola cosa buona x le donne. Era un maschilista.Una sequenza di leggi x far tornare a ca… - TizianaFerrario : Volete sapere cosa #Mussolini ha fatto contro le donne,pur di tenerle a casa a fare solo figli?Una lunga serie di o… - lauraboldrini : In #Polonia le donne di #Strajkobiet stanno circondando il Parlamento. Dicono no al tentativo di comprimere i loro… - _elfingdy : RT @femmefleurie: SOSPESO IL PROFESSORE UNIBA CHE HA DETTO CHE LE DONNE NON POSSONO DIVENTARE GIUDICI, GODO COGLIONE DI MERDA - parkjjeoreomin : RT @femmefleurie: SOSPESO IL PROFESSORE UNIBA CHE HA DETTO CHE LE DONNE NON POSSONO DIVENTARE GIUDICI, GODO COGLIONE DI MERDA -

