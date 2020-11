Le Autostrade italiane e europee. Tra storia e progetto strategico

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 19 novembre 2020) Dal 1950 ai nostri giorni, e oltre, si dipana tutto lo sviluppo dellee, oggi, soprattutto. E’ infatti in quell’anno che nasce, per la prima volta in Italia, suIRI e su indicazione diretta di Amintore Fanfani, la SocietàConcessioni e Costruzioni S.p.A. i tentativi del regime fascista saranno sporadici e privi di rilevanza politica e strategica. Anni straordinari, quelli della ricostruzione, quando nel 1946 il discutibile mito della nostra teoria finanziaria attuale, ovvero il debito pubblico, si assestava al 40%. Il piano di aiuti Usa UNRRA e Marshall del 1952, tenne sempre, è bene dirlo, il rapporto debito/Pil al 42%, ma con un aumento del reddito medio degli italiani che raggiunse prima il 6% e poi, dal 1963, ci fu una crescita del Pil dal 9 all’11% ...