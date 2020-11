Lazio, visite mediche per Immobile: «Se ce la faccio per Crotone? Se sto qua…» (Di giovedì 19 novembre 2020) Ciro Immobile è arrivato di prima mattina alla clinica Paideia per iniziare le visite mediche e tornare finalmente ad allenarsi Sveglia presto e ingresso in Paideia alle ore 8. Ciro Immobile ha terminato l’isolamento e non vede l’ora di tornare a giocare. L’attaccante sosterrà delle nuove visite di idoneità sportiva in clinica con il dottor Ivo Pulcini. Un passaggio propedeutico per il ritorno agli allenamenti con la squadra: era stato fermato lo scorso 7 novembre, alla vigilia della sfida con la Juventus, per un tampone positivo effettuato dal Campus Bio-Medico. Undici giorni dopo il vincitore della Scarpa d’Oro tira un sospiro di sollievo e punta la sfida con il Crotone, in programma sabato allo stadio Scida. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Ciroè arrivato di prima mattina alla clinica Paideia per iniziare lee tornare finalmente ad allenarsi Sveglia presto e ingresso in Paideia alle ore 8. Ciroha terminato l’isolamento e non vede l’ora di tornare a giocare. L’attaccante sosterrà delle nuovedi idoneità sportiva in clinica con il dottor Ivo Pulcini. Un passaggio propedeutico per il ritorno agli allenamenti con la squadra: era stato fermato lo scorso 7 novembre, alla vigilia della sfida con la Juventus, per un tampone positivo effettuato dal Campus Bio-Medico. Undici giorni dopo il vincitore della Scarpa d’Oro tira un sospiro di sollievo e punta la sfida con il, in programma sabato allo stadio Scida. Leggi su Calcionews24.com

