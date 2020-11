Lazio, Immobile esulta: «Sono tornato!» – FOTO (Di giovedì 19 novembre 2020) Per Immobile è finalmente finito l’incubo tamponi, il giocatore è tornato a Formello ed ha riabbracciato la Lazio Stamattina le visite in Paideia e la battuta pungente «Ce la faccio per Crotone? Per forza, se no sarei qui!», poi di corsa a Formello per l’allenamento: Immobile ha riabbracciato la Lazio. L’incubo tamponi è finalmente finito, la squadra è pronta per iniziare un nuovo tour de force tra campionato e Champions League e, stavolta, può farlo con la sua freccia più velenosa a disposizione. Il giocatore si è riaggregato col gruppo e, prima di entrare nel centro sportivo biancoceleste, ha lanciato un messaggio inequivocabile tramite il suo profilo Instagram: «Sono tornato!». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Perè finalmente finito l’incubo tamponi, il giocatore è tornato a Formello ed ha riabbracciato laStamattina le visite in Paideia e la battuta pungente «Ce la faccio per Crotone? Per forza, se no sarei qui!», poi di corsa a Formello per l’allenamento:ha riabbracciato la. L’incubo tamponi è finalmente finito, la squadra è pronta per iniziare un nuovo tour de force tra campionato e Champions League e, stavolta, può farlo con la sua freccia più velenosa a disposizione. Il giocatore si è riaggregato col gruppo e, prima di entrare nel centro sportivo biancoceleste, ha lanciato un messaggio inequivocabile tramite il suo profilo Instagram: «». Leggi su Calcionews24.com

Sport_Mediaset : +++LAZIO, ANNULLATE LE VISITE MEDICHE DI IMMOBILE PER L'IDONEITA' POST-COVID+++ #SportMediaset - Sport_Mediaset : +++LAZIO, IMMOBILE ANCORA POSITIVO AL GENE 'N'+++ #SportMediaset - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? #Immobile è negativo: è in Paideia per le visite ? - Ale79Friul : RT @Covidioti: La vicenda #Immobile è quella vissuta da tutta Italia?! È incompetenza di alcuni laboratori o totale INATTENDIBILITÀ del sis… - infoitsport : Lazio, Immobile è negativo: ha svolto le visite di idoneità -