Lavoro: Forum Risorse Umane, NexumStp racconta trasformazione digitale Hr (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Labitalia) - “Il ruolo dell'Hr è stato cruciale nel dover conciliare e rendere efficaci, oltreché coerenti, tutte le attività necessarie a far fronte all'emergenza pandemica in questi mesi. In tale contesto, la tecnologia ha giocato un ruolo fondamentale nella riorganizzazione dell'assetto strutturale di moltissime aziende che hanno introdotto il Lavoro agile, trasformando in smart worker circa 8 milioni di lavoratori". Lo ha detto Maria Rita Fortunato, Chief Hr Officer di NexumStp, società tra professionisti nel settore fiscale, intervenendo alla tavola rotonda 'Prepararsi ai nuovi scenari: l'Hr management e la sfida del digitale', organizzata da Comunicazione Italiana nell'ambito del Forum Hr. "Molti sono stati costretti dall'oggi al domani a doversi organizzare per diventare digitali, ma non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Labitalia) - “Il ruolo dell'Hr è stato cruciale nel dover conciliare e rendere efficaci, oltreché coerenti, tutte le attività necessarie a far fronte all'emergenza pandemica in questi mesi. In tale contesto, la tecnologia ha giocato un ruolo fondamentale nella riorganizzazione dell'assetto strutturale di moltissime aziende che hanno introdotto ilagile, trasformando in smart worker circa 8 milioni di lavoratori". Lo ha detto Maria Rita Fortunato, Chief Hr Officer di, società tra professionisti nel settore fiscale, intervenendo alla tavola rotonda 'Prepararsi ai nuovi scenari: l'Hr management e la sfida del', organizzata da Comunicazione Italiana nell'ambito delHr. "Molti sono stati costretti dall'oggi al domani a doversi organizzare per diventare digitali, ma non ...

ManpowerGroupIT : RT @ExperisItalia: Lo scenario emergenziale ha accelerato le politiche #Smartworking. Qual è la situazione? Ivan Fadini (@ManpowerGroupIT)… - ExperisItalia : Lo scenario emergenziale ha accelerato le politiche #Smartworking. Qual è la situazione? Ivan Fadini (… - forummediaset : Una donna dopo 26 anni di matrimonio chiede la separazione con addebito al marito per il disinteresse di lui nei su… - DariuszRogalsk7 : RT @forummediaset: Una donna sposa un giovane di fede islamica e con lui si trasferisce in Inghilterra. Nascono due figli ma i problemi com… - forummediaset : Una donna sposa un giovane di fede islamica e con lui si trasferisce in Inghilterra. Nascono due figli ma i problem… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Forum Cataldi (Comunicazione Italiana): 'Forum Hr digital e più ampio' Adnkronos Lavoro: Forum Risorse Umane, NexumStp racconta trasformazione digitale Hr

In tale contesto, la tecnologia ha giocato un ruolo fondamentale nella riorganizzazione dell’assetto strutturale di moltissime aziende che hanno introdotto il lavoro agile ... Italiana nell'ambito del ...

La trasformazione digitale degli HR, l intervento di NexumSTP al Forum delle Risorse Umane

?Il ruolo dell?HR è stato cruciale nel dover conciliare e rendere efficaci oltreché coerenti, tutte le attività necessarie a far fronte all?emergenza pandemica in questi mesi" ...

In tale contesto, la tecnologia ha giocato un ruolo fondamentale nella riorganizzazione dell’assetto strutturale di moltissime aziende che hanno introdotto il lavoro agile ... Italiana nell'ambito del ...?Il ruolo dell?HR è stato cruciale nel dover conciliare e rendere efficaci oltreché coerenti, tutte le attività necessarie a far fronte all?emergenza pandemica in questi mesi" ...