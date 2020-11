Lavoratrice incinta | ecco quali sono le tutele nel rapporto di lavoro

lucagiordani71 : @ChiaraBaldi86 A me è capitato una storia di segno diverso. Assunta anche se incinta da qualche gg, dopo qualche an… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoratrice incinta

La Legge per Tutti

Il licenziamento in gravidanza è, in via generale, illegittimo, ma vi sono delle eccezioni previste dalla legge. Ecco come la lavoratrice può tutelarsi.Cambio di mansioni in maternità, si può fare? In uno scenario ben codificato di diritti riconosciuti alla lavoratrice in maternità, il cambiamento arbitrario e immotivato delle ...