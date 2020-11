"Lavorano in condizioni disastrose". Coronavirus, la drammatica testimonianza della Zanicchi: come sono ridotti in ospedale (Di giovedì 19 novembre 2020) Per Iva Zanicchi non è stato un bel momento. Da poco, la cantante ha lasciato l'ospedale di Vimercate dov'era ricoverata per Coronavirus. Dopo alcuni video registrati sui social, ha rotto il silenzio con una telefonata a Storie Italiane (il programma del daytime su Rai 1 condotto da Eleonora Daniele). “Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, hanno curato benissimo ogni paziente pur lavorando in condizioni disastrose, bardati per otto ore, senza poter neanche andare in bagno”, ha detto la grande e amatissima Iva. “Ho avuto un paio di momenti bui. Inizialmente avevo forti dolori alle ossa, non volevo andare in ospedale. Le cose poi sono peggiorate perché il virus ha preso i polmoni. Ho fatto una visita in ospedale e mi hanno detto: “Lei oggi da qui ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Per Ivanon è stato un bel momento. Da poco, la cantante ha lasciato l'di Vimercate dov'era ricoverata per. Dopo alcuni video registrati sui social, ha rotto il silenzio con una telefonata a Storie Italiane (il programma del daytime su Rai 1 condotto da Eleonora Daniele). “Ringrazio tutti i medici e gli infermieri, hanno curato benissimo ogni paziente pur lavorando in, bardati per otto ore, senza poter neanche andare in bagno”, ha detto la grande e amatissima Iva. “Ho avuto un paio di momenti bui. Inizialmente avevo forti dolori alle ossa, non volevo andare in. Le cose poipeggiorate perché il virus ha preso i polmoni. Ho fatto una visita ine mi hanno detto: “Lei oggi da qui ...

