Laura Ravetto e altri due deputati di Forza Italia passano alla Lega

(Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo quanto scrive Ansa, che cita come fonte gruppi dellae di Fi, trediCameraal gruppo parlamentare della. Si tratta di, ex sottosegretario del governo Berlusconi, Federica Zanella e Maurizio Carrara. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

Tre deputati di Forza Italia alla Camera passano al gruppo parlamentare della Lega. Si tratta di Laura Ravetto, ex sottosegretario del governo Berlusconi, Federica Zanella e Maurizio Carrara.