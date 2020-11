L'apertura del Cav al governo fa esplodere Forza Italia: 3 deputati subito nella Lega, tra loro un nome pesantissimo (Di giovedì 19 novembre 2020) L'apertura di Silvio Berlusconi al governo sulla legge di Bilancio, e il caso-Mediaset con l'emendamento salva-Biscione votato dal Pd, hanno creato un terremoto in maggioranza, un aspro scontro tra Pd e M5s sul ruolo del Cavaliere. E non solo: tensioni anche nel centrodestra, con Lega e FdI che guardano con sospetto l'avvicinamento del leader azzurro ai giallorossi e temono un ingresso in maggioranza (che Berlusconi ha nettamente smentito). Ma soprattutto, la mossa ha terremotato Forza Italia: si apprende infatti che tre deputati azzurri passano al gruppo parlamentare della Lega. Da Berlusconi a Matteo Salvini. E tra loro, c'è anche un nome pesantissimo: si tratta di Laura Ravetto, ex sottosegretario ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) L'di Silvio Berlusconi alsulla legge di Bilancio, e il caso-Mediaset con l'emendamento salva-Biscione votato dal Pd, hanno creato un terremoto in maggioranza, un aspro scontro tra Pd e M5s sul ruolo del Cavaliere. E non solo: tensioni anche nel centrodestra, cone FdI che guardano con sospetto l'avvicinamento del leader azzurro ai gialssi e temono un ingresso in maggioranza (che Berlusconi ha nettamente smentito). Ma soprattutto, la mossa ha terremotato: si apprende infatti che treazzurri passano al gruppo parlamentare della. Da Berlusconi a Matteo Salvini. E tra, c'è anche un: si tratta di Laura Ravetto, ex sottosegretario ...

renatobrunetta : .@Berlusconi generoso e lungimirante come sempre. Bene l’apertura al dialogo e alla condivisione del premier… - RaiNews : Apertura del presidente cinese sul riscaldamento globale: 'La Cina si assumerà le proprie responsabilità per combat… - M5S_Europa : Accordo #UE-#Mercosur: l'impegno a portare a zero i dazi sui principali prodotti alimentari esportati e a riconosc… - comunerimini : #Rimini Territorio, progetto, futuro e qualità sono le parole chiave della seconda edizione del ciclo d’incontri Ri… - over_usinfinity : la fosfolipasi porta alla formazione di inositolo 1,4,5-trifosfato, coinvolto nell'apertura dei canali del calcio -

Ultime Notizie dalla rete : apertura del L'apertura del Corriere dello Sport sull'Italia: "Grazie Mancio" TUTTO mercato WEB Coronavirus, dopo il 3 dicembre bar e ristoranti aperti anche di sera ma a Natale nuova stretta

Il Governo potrebbe allentare le restrizioni attualmente in corso a causa del coronavirus. I contagi si stanno stabilizzando e potrebbero scendere e dopo il 3 dicembre si pensa ...

Presidenza delle commissioni consiliari, Lega e lista Toia: «Non vogliamo poltrone»

Lega e lista Toia sindaco bocciano la proposta della maggioranza al governo di Legnano di cedere alle opposizioni alcune presidenze e vicepresidenze di commissione ...

Il Governo potrebbe allentare le restrizioni attualmente in corso a causa del coronavirus. I contagi si stanno stabilizzando e potrebbero scendere e dopo il 3 dicembre si pensa ...Lega e lista Toia sindaco bocciano la proposta della maggioranza al governo di Legnano di cedere alle opposizioni alcune presidenze e vicepresidenze di commissione ...