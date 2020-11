L’Albero Azzurro | Dodò e i suoi amici tornano su Rai YoYo

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 19 novembre 2020) Andrea Beltramo, Zarina,e Laura Carusino 30 anni e non sentirli!, storico appuntamento della tv dei ragazzi targata Rai, ha festeggiato quest’anno l’importante compleanno, confermandosi uno dei prodotti più amati e seguiti dal pubblico in età prescolare. La trasmissione guidata dall’immancabile pupazzo, con Laura Carusino e Andrea Beltramo, è pronta a tornare con nuovi episodi su Raidal lunedì al venerdì alle 16.15, a partire dal prossimo 23 novembre. Le nuove avventure, disponibili anche su RaiPlay e sull’app RaiPlay, accompagneranno i bambini fino a Natale. Pensato per offrire a un target di bambini compreso tra i 4 e 7 anni una grande varietà di stimoli, proposte, suggerimenti e spunti,...