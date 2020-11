La Zeta Service tra le 15 aziende più scelte dai millennial (Di giovedì 19 novembre 2020) – L’azienda Zeta Service, fondata e guidata da Silvia Bolzoni, anche quest’anno nella classifica italiana Best Workplaces for millennials®?, che individua le 15 migliori aziende più apprezzate dai giovani e ritenute da loro posti di lavoro eccellenti. Anche quest’anno Zeta Service è presente – in quarta posizione – nella classifica italiana Best Workplaces for millennials®?, stilata dal Great Place to Work Institute sulla base delle risposte fornite dai lavoratori nati tra il 1980 e la metà degli anni ’90, per valutare le aziende con le quali collaborano in base alle opportunità di crescita offerte e all’ambiente lavorativo positivo e stimolante. Zeta Service non è certo nuova a questo genere di riconoscimenti, eppure ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 novembre 2020) – L’azienda, fondata e guidata da Silvia Bolzoni, anche quest’anno nella classifica italiana Best Workplaces fors®?, che individua le 15 miglioripiù apprezzate dai giovani e ritenute da loro posti di lavoro eccellenti. Anche quest’annoè presente – in quarta posizione – nella classifica italiana Best Workplaces fors®?, stilata dal Great Place to Work Institute sulla base delle risposte fornite dai lavoratori nati tra il 1980 e la metà degli anni ’90, per valutare lecon le quali collaborano in base alle opportunità di crescita offerte e all’ambiente lavorativo positivo e stimolante.non è certo nuova a questo genere di riconoscimenti, eppure ...

