La videolettera di Riccardo Bocca | “Caro Fabrizio Corona | tu non sei l’Italia”

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ladi: 19 novembre 2020 Carissimo, le invio questaperché lei ha appena pubblicato un libro che si chiama “Come ho inventato, dimostrando così di avere non soltanto una lucida percezione del mercato – che ama questi titoli grotteschi – ma anche la forza di affrontare ciò che è diventato nel tempo. In effetti – va riconosciuto – lei è una persona straordinaria. Perché è difficile, nella storia contemporanea della nostra penisola, trovare altri che abbiano martoriato con tanta costanza la propria vita, esponendola – per di più – al giudizio del grande pubblico. Non mi riferisco soltanto ai reati da lei commessi, che hanno avuto come conseguenza naturale e drammatica il carcere, e neppure alla ...