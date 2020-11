La sparata di Sconcerti | “Francia e Belgio squadre meticce | migliori dell’Italia”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov – Mariodi calcio ne sa, ma soprattutto ha sempre l’aria di chi sa di saperne. Socrate non docet. Ed è penna acuta, raffinata e affinata grazie a una lunga esperienza nel giornalismo sportivo italiano. Non è però immune (nessuno lo è) da scivoloni e analisi piuttosto discutibili. Prova ne è il suo commento, pubblicato oggi sul Corriere della Sera, relativo alla vittoria in Bosnia della Nazionale. L’attacco è comunque inappuntabile: “Siamo tra le prime quattrod’Europa prima ancora che si giochino gli Europei. È una contraddizione ma è una buona notizia, non ne avevamo da dieci anni”, scrive. Vero, ci risparmiamo volentieri la cautela di chi non riesce mai a esaltarsi e ci uniamo all’entusiasmo generale per un’Italia che vince e convince. Una Nazionale ...