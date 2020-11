La sinistra battibecca | anche negli Usa

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 19 novembre 2020) Le elezioni del Congresso non sono andate bene come i democratici credevano, perdendo seggi alla Camera, pur riuscendo a mantenere una stretta maggioranza, e rimanendo in minoranza al Senato, la cui composizione definitiva si deciderà a gennaio con il ballottaggio in Georgia. Dalle riflessioni, sia sulla vittoria che sulla sconfitta, emerge una frattura che, nei prossimi quattro anni, il partito dell’asinello non potrà esimersi dal sanare. Da una parte, c’è l’analisi della sconfitta al Congresso. Il Washington Post ha ottenuto e pubblicato la registrazione di una conference call privata, a cui hanno partecipato parlamentari democratici dei distretti più combattuti del Paese. I membri più moderati del partito hanno definito le elezioni, senza mezzi termini, un fallimento, puntando il dito contro i colleghi radicali e gli attivisti, rimproverandoli di sostenere politiche impopolari e ...