La sfida del carbone con Joe Biden alla Casa Bianca (di V. Ulivieri) (Di giovedì 19 novembre 2020) (di Veronica Ulivieri) La vittoria di Joe Biden fa ben sperare chi vuole rilanciare la lotta ai cambiamenti climatici, ma non è facile prevedere quale sarà il suo margine di manovra. Ha di fronte un Senato spaccato in due e la difficile sfida di ridurre la quota di carbone e gas naturale usati per produrre energia (insieme, a livello federale, valgono il 63%). Negli Stati Uniti potrà però trovare una sponda l'Europa, che alla metà di questo secolo promette di essere a zero emissioni. Il primo test sarà il carbone: la fuoriuscita appare piena di contraddizioni, soprattutto per le resistenze dei Paesi dell'Est. Prendiamo il caso della Polonia, che ricava dal carbone circa il 75% della sua energia e da sola consuma un quarto di quello usato in Europa per generare ...

