La Serie A ha detto sì all’unanimità ai fondi: arrivano 1,7 miliardi (Di giovedì 19 novembre 2020) La Serie A ha accettato l’offerta del consorzio di fondi di investimento CVC-Advent-Fsi, che entra col 10% (cioè 1,7 miliardi di euro) nella media company che gestirà la commercializzazione dei diritti televisivi del campionato. Il voto favorevole è arrivato all’unanimità, sarebbero comunque bastati 14 sì su 20 preferenze. Serviranno alcuni mesi per redigere i contratti, in modo da poter poi mettersi a negoziare le proposte per il triennio 2021/24. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 novembre 2020) LaA ha accettato l’offerta del consorzio didi investimento CVC-Advent-Fsi, che entra col 10% (cioè 1,7di euro) nella media company che gestirà la commercializzazione dei diritti televisivi del campionato. Il voto favorevole è arrivato, sarebbero comunque bastati 14 sì su 20 preferenze. Serviranno alcuni mesi per redigere i contratti, in modo da poter poi mettersi a negoziare le proposte per il triennio 2021/24. L'articolo ilNapolista.

Mary1Boom : RT @napolista: La Serie A ha detto sì all'unanimità ai fondi: arrivano 1,7 miliardi Il gruppo CVC-Advent-Fsi entra col 10% nella media comp… - napolista : La Serie A ha detto sì all'unanimità ai fondi: arrivano 1,7 miliardi Il gruppo CVC-Advent-Fsi entra col 10% nella m… - sveetalker : madonna ho ripreso a guardare this is us e mi sta distruggendo l’anima questa serie ha detto: prendiamo il cuore di… - battito_inter : @FBiasin @NetflixIT Detto questo per me Lost resta la miglior serie mai esistita - LuigiTironel7 : @capuanogio chi ha detto non piacciono? altra cosa e sapere in quali mani sono i marchi della serie A dal milan al… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie detto "Amami e basta", la campagna della Roma contro la violenza sulle donne Sky Sport Buffon ricorda l'esordio in Serie A: "Mondo diverso 25 anni fa, ma non è finita"

Il portiere della Juve posta un divertente video su Twitter che fa viaggiare i tifosi indietro nel tempo, fino a quello storico Parma-Milan ...

Quella contro il linguaggio discriminante non è una “battaglia di serie B”

«Questa è una battaglia civile e culturale che non può essere considerata “di serie B”. Il linguaggio è l’alfabeto della cultura in evoluzione e se sdoganiamo termini come “mongoloide”, facciamo un pa ...

Il portiere della Juve posta un divertente video su Twitter che fa viaggiare i tifosi indietro nel tempo, fino a quello storico Parma-Milan ...«Questa è una battaglia civile e culturale che non può essere considerata “di serie B”. Il linguaggio è l’alfabeto della cultura in evoluzione e se sdoganiamo termini come “mongoloide”, facciamo un pa ...