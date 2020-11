La Serie A ha approvato la cessione del 10 per cento della sua media company per 1,7 miliardi di euro (Di giovedì 19 novembre 2020) Le venti società di Serie A hanno approvato all’unanimità la vendita del 10 per cento della nuova media company della Lega ai fondi d’investimento CVC Capital Partners, Advent e FSI per 1 miliardo e 700 milioni di euro. Al termine Leggi su ilpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Le venti società diA hannoall’unanimità la vendita del 10 pernuovaLega ai fondi d’investimento CVC Capital Partners, Advent e FSI per 1 miliardo e 700 milioni di. Al termine

La Lega Serie A, riunitasi all'ora di pranzo in uno hotel di Roma, ha accettato con voto unanime l'offerta del consorzio di fondi di investimento CVC-Advent-Fsi, che entra ...

Scontri interni e irregolarità: il prefetto di Parma commissaria la Ssica

É lunga e articolata la serie di rilievi che hanno spinto il ... Viene rilevata la mancata approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento previsto dallo Statuto che "priva l ...

