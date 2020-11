La senatrice Bongiorno è positiva e in isolamento e attacca Bonafede | ' Non ci ha protetto'

(Di giovedì 19 novembre 2020) "Non saprò mai con certezza dove sia avvenuto il contagio, ma di una cosa sono sicura: esistono 'zone franche' in cui è impossibile difendersi, zone dove persino il cittadino più scrupoloso è ...

“Il ministro Bonafede non solo non ha protetto noi che lavoriamo in tribunale durante la prima ondata di Covid-19, ma non ci protegge nemmeno adesso".l’ex ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha accusato l’attuale guardasigilli Alfonso Bonafede di non aver fatto nulla per proteggere dal contagio chi lavora nei tribunali.