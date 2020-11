La scuola torna agli anni ’50: si starà in classe col cappotto. I presidi: “Meglio il freddo del Covid” (Di giovedì 19 novembre 2020) Le scuole italiane fanno un balzo indietro negli anni ’50: bambini e ragazzi, quelli che ancora possono andarci, dovranno stare in classe col cappotto. Perché, come spiega il presidente dell’associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, “tra Covid e freddo” meglio scegliere il freddo. “Meglio il freddo del Covid” “Avevamo chiesto di provvedere a sistemi di areazione degni di questo nome, ma nessuna risposta. Quindi adesso bisogna fare i conti con la realtà. I locali vanno areati ed in Italia l’unico sistema per farlo è aprire le finestre. Tra Covid e freddo meglio scegliere il male minore e stare in classe con il cappotto piuttosto che essere esposti al rischio del virus”, ha ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 novembre 2020) Le scuole italiane fanno un balzo indietro negli’50: bambini e ragazzi, quelli che ancora possono andarci, dovranno stare incol. Perché, come spiega il presidente dell’associazione nazionale, Antonello Giannelli, “tra Covid e” meglio scegliere ilildel“Avevamo chiesto di provvedere a sistemi di areazione degni di questo nome, ma nessuna risposta. Quindi adesso bisogna fare i conti con la realtà. I locali vanno areati ed in Italia l’unico sistema per farlo è aprire le finestre. Tra Covid emeglio scegliere il male minore e stare incon ilpiuttosto che essere esposti al rischio del virus”, ha ...

