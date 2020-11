La scuola in presenza, presidio fondamentale anche per la parità di genere (Di giovedì 19 novembre 2020) Perchè la didattica a distanza rischia non solo di acuire disuguaglianze e povertà educativa Ma anche di alimentare un divario di genere per le bambine e le ragazze Anita ed una compagna di classe di fronte la loro scuola di Torino – photo credit: webUna volta – da adolescenti – dire ‘venerdì sciopero!’ aveva un non-so-che di sovversivo, di antisistemico. Significava niente scuola nè compiti, nessuna sveglia presto e compiti ed interrogazioni scampati. Oggi invece, quella frase assume un significato completamente diverso: abbiamo iniziato con i FridaysForTheFuture, sulla scia della lotta al cambiamento climatico di Greta Thunberg e della presa di coscienza per le ragazze ed i ragazzi che scendere in piazza significa anche salvaguardare un proprio diritto. Oggi continuiamo invece con quelle che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Perchè la didattica a distanza rischia non solo di acuire disuguaglianze e povertà educativa Madi alimentare un divario diper le bambine e le ragazze Anita ed una compagna di classe di fronte la lorodi Torino – photo credit: webUna volta – da adolescenti – dire ‘venerdì sciopero!’ aveva un non-so-che di sovversivo, di antisistemico. Significava nientenè compiti, nessuna sveglia presto e compiti ed interrogazioni scampati. Oggi invece, quella frase assume un significato completamente diverso: abbiamo iniziato con i FridaysForTheFuture, sulla scia della lotta al cambiamento climatico di Greta Thunberg e della presa di coscienza per le ragazze ed i ragazzi che scendere in piazza significasalvaguardare un proprio diritto. Oggi continuiamo invece con quelle che ...

Pres_Casellati : Nella #GiornataDelloStudente molti dei nostri ragazzi non sono in aula. Devono rinunciare a didattica in presenza c… - fattoquotidiano : Scuola in presenza? Per i figli dei lavoratori essenziali (dai medici agli autisti) si può: lo dice una nota del mi… - ItaliaViva : Ogni mattina Anita si siede sulle scale della sua scuola, con un tablet e un quaderno, segue le prime ore di lezion… - Barbara43933527 : RT @longagnani: Basta! Sei mesi senza scuola vera (quella in presenza e senza mascherine) per un bambino di sei anni sono oltre l'8% della… - Vittori24361556 : DAD <<<<<<<<<scuola in presenza -

Ultime Notizie dalla rete : scuola presenza Scuola in presenza, la difficile operazione tra diritti costituzionali ed esigenze della famiglia Orizzonte Scuola La scuola in presenza, presidio fondamentale anche per la parità di genere

Parliamo in pratica di uno ‘sciopero dalla didattica a distanza’, ed una richiesta di tornare a scuola, ma tra i banchi, in presenza. Anita a Torino, 12 anni, è stata la prima che ha deciso di seguire ...

Congedo e lavoro agile, Cgil MB: “Più possibilità, ma il 31 dicembre è scadenza vicina”

Per le aree del territorio nazionale che sono state individuate ad alto rischio di contagio, come è la Lombardia, in cui vige la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie ...

Parliamo in pratica di uno ‘sciopero dalla didattica a distanza’, ed una richiesta di tornare a scuola, ma tra i banchi, in presenza. Anita a Torino, 12 anni, è stata la prima che ha deciso di seguire ...Per le aree del territorio nazionale che sono state individuate ad alto rischio di contagio, come è la Lombardia, in cui vige la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie ...