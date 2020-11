La sconfitta a tavolino della Norvegia è un “caso” solo in Germania. In Italia non è una notizia (Di giovedì 19 novembre 2020) Il titolo del Frankfurter Allgemeine è indicativo: “Gli stupidi sono i norvegesi”. Riflette lo scoramento per lo 0-3 a tavolino con cui l’Uefa ha punito la nazionale norvegese “colpevole” di aver rispettato i dettami del Ministero della Salute, non giocando il match di Nations League contro la Romania. Una vicenda surreale, di cui abbiamo scritto qui, e qui. Ma il titolo della Faz è anche un caso raro. della vicenda c’è poca traccia, nelle rassegne stampa. Come se la forzatura del calcio che si ostina a considerarsi organo sovranazionale autorizzato a fregarsene dei governi nazionali, fosse una notizia di piccolo cabotaggio. In Italia, soprattutto, dove il “caso” Juve-Napoli resta in piedi dopo due gradi di giustizia sportiva: Norvegia-Romania ne è la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 novembre 2020) Il titolo del Frankfurter Allgemeine è indicativo: “Gli stupidi sono i norvegesi”. Riflette lo scoramento per lo 0-3 acon cui l’Uefa ha punito la nazionale norvegese “colpevole” di aver rispettato i dettami del MinisteroSalute, non giocando il match di Nations League contro la Romania. Una vicenda surreale, di cui abbiamo scritto qui, e qui. Ma il titoloFaz è anche un caso raro.vicenda c’è poca traccia, nelle rassegne stampa. Come se la forzatura del calcio che si ostina a considerarsi organo sovranazionale autorizzato a fregarsene dei governi nazionali, fosse unadi piccolo cabotaggio. In, soprattutto, dove ilJuve-Napoli resta in piedi dopo due gradi di giustizia sportiva:-Romania ne è la ...

DiMarzio : #Roma, confermata la sconfitta a tavolino per 3-0 contro il #Verona - napolista : La sconfitta a tavolino della #Norvegia è un “caso” solo in Germania. In Italia non è una notizia La Faz titola “G… - davbio74 : @MCriscitiello Sconfitta a tavolino, maxi multa e squalifica, direi inevitabili. - Gabrigrifo1 : @pisto_gol @macho_morandi Un ipotesi? Romania Norvegia le autorità norvegesi hanno fermato la norvegia, Islanda Ita… - AndreaPintore5 : @JosseM85 Che merda..una cosa del.genere dovrebbe essere punita con un a sconfitta a tavolino.. questo è un attegg… -