La romana Giuffrida oro agli Europei di judo

crjudolazio : CAMPIONATO EUROPEO JUDO PRAGA 2020: ORO PER LA TIGRE ROMANA Festeggiamo oggi la medaglia d'oro della nostra Odette… -

Ultime Notizie dalla rete : romana Giuffrida

PRAGA (Repubblica Ceca) - Odette Giuffrida è la nuova campionessa europea di judo nella categoria 52 kg. La 26enne atleta romana ha battuto in finale la rumena Andreea Chitu nella rassegna continental ...Oro per un`immensa Odette Giuffrida, che ha fatto brillare il sole nella squadra azzurra in occasione della prima giornata di gare a Praga, per il campionato d`Europa senior di judo. Con una gara ecce ...